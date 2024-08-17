شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: فرنسا هى المستثمر الأول فى مصر باستثناء مجال المحروقات والان مع تفاصيل الخبر

أكد وزير الخارجية، بدر عبدالعاطي، أن فرنسا هي المستثمر الأول في مصر باستثناء مجال المحروقات.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي أذاعته "القاهرة الإخبارية": "للوكالة الفرنسية للتنمية دور هام في مصر"، مشيرًا إلى أن المحادثات جاءت عن الدور الهام الذي تضطلع به الشركات الفرنسية في دفع عملية التحديث الجارية داخل مصر

وأشار إلى أن المحادثات جاءت عن تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ومزيد من تطوير تلك العلاقة على كل المستويات