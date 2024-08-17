شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مدينة العلمين الجديدة مقصد عالمى للسياحة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن تأخير تسليم الوحدات السكنية بمدينة العلمين الجديدة يرجع للظروف الاقتصادية، موضحا أن مدينة العلمين ليست مدينة صيفية ولكنها مدينة ستعمل على مدار العام وبها كافة الخدمات الصناعية والسياحية والتنموية.

وأوضح أن مدينة العلمين الجديدة مقصد عالمى للسياحة، قائلا:" مدينة العلمين الجديدة ليست مدينة للأغنياء ولكنها تضم جميع الوحدات السكنية لمختلف الفئات".

وسلم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عدد من وحدات مدينة العلمين الجديدة ، وتشمل "الأبراج الشاطئية وحى مزارين والحى اللاتينى" فى احتفالية بالمنطقة الترفيهية على الكورنيش.



الدكتور مصطفى مدبولى



تسليم الوحدات السكنية بالعالمين



تسليم الوحدات السكنية



تسليم عدد من الوحدات السكنية بحضور رئيس الوزراء ووزير الاسكان



جانب من الاحتفالية



جانب من المؤتمر



جانب من حضور المؤتمر



جانب من فاعليات المؤتمر



رئيس الوزراء أثناء المؤتمر



رئيس الوزراء فى المؤتمر



رئيس الوزراء ووزير الأسكان أثناء الاحتفالية



رئيس الوزراء يسلم عدد من الوحدات السكنية



رئيس الوزراء يلقى كلمته



كلمة مصطفى مدبولى



مصطفى مدبولى رئيس الوزراء



مصطفى مدبولى يسلم أحد المتعاقدين



مصطفى مدبولى يسلم عقود الوحدات السكنية



مصطفى مدبولى



مؤتمر رئيس الوزراء بالعالمين



مؤتمر صحفى لتسليم الوحدات