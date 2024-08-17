شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة. وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت الأسعار اليوم استقرارا فجاءت كالتالى :- - الطماطم 24 جنيها البصل 11 جنيها ‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 27 جنيها ‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 18جنيها - بطاطا 12 جنيها ‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 23جنيها ‏‎الباذنجان الأبيض بـ 13 جنيها - الكوسة ب 28 جنيها ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ13 جنيها ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها ‏الفلفل الألوان بـ 40 جنيها ‏‎‏‎‏- الليمون بـ 9 جنيهات بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو - الموز البلدي بـ 27 جنيها

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز