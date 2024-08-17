شكرا لقرائتكم خبر عن السلام أول مشروع إغلاق آمن لمقلب مخلفات في مصر باستثمارات 530 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن نجاح وزارة البيئة فى تنفيذ أعمال غلق مقلب السلام العمومي، هو تتويج لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث إنه يعد أول مشروع إغلاق آمن لمقلب مخلفات في مصر، باستثمارات تبلغ 530 مليون جنيه.



وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، خلال لقاء الوزيرة مع صحفيي الملف البيئى، أن المرحلة الأولى للمشروع تشمل عملية الإغلاق وتصل تكلفتها ما يقرب من 130 مليون جنيه، بهدف التخلص من الآثار السلبية للمقالب العشوائية، ويجرى إعادة تأهيل الموقع حاليا، وتنفيذ البنية التحتية لتحويله إلى متنزه عام.

وأشارت وزيرة البيئة ، أنه تشمل المرحلة الثانية من مراحل التنفيذ لأول مشروع إغلاق آمن لمقلب مخلفات في مصر، هى تنفيذ المتنزه العام واللاند سكيب بتكلفة حوالي 400 مليون جنيه، كما تشمل المرحلة الثانية أيضا انشاء محطة كهرباء باستخدام الغاز الحيوي المتولد من المقلب، كجزء من تطبيق الاستراتيجية الشاملة للاستفادة القصوى من المخلفات، ونموذج لإشراك القطاع الخاص، إضافة إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تركز على أعمال التشجير والزراعات وتنسيق الموقع العام.