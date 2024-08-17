شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 113 ألفا و544 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية الطب البيطرى بالجيزة أنه تم الانتهاء من تحصين 113 ألفا و656 جرعة تحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، ضمن الحملة القومية التى أطلقتها وزارة الزراعة.

وتأتي الحملة القومية للتطعيم ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع ضمن برنامج التحصينات التى تقوم هيئة الطب البيطرى بتنفيذها سنويا لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والمعدية ، حيث يتم توزيع اللقاحات والاحتياجات الخاصة بالحملة على مختلف مديريات الطب البيطرى، بالتنسيق مع المحافظات والأجهزة المعاونة بكل محافظة من محليات وشرطة والاوقاف والمجتمع المدني للسيطرة على مرض الحمى القلاعية بعتراته المختلفة وكذلك لرفع المستويات المناعية للحيوانات.

وتواصل الحملة القومية للتطعيم ضد الحمى القلاعية و الوادى المتصدع عملها فى المحافظات حيث تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.

جدير بالذكر أنه يتم خلال الحملة تعريف المربيين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها وأيضًا تعريف المربيين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.