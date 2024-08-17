شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار صرف دعم تكافل وكرامة للأسر المستفيدة من ماكينات الصراف الآلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التضامن الاجتماعى اليوم السبت فى صرف الدعم النقدى " تكافل وكرامة " للأسر المستفيدة عن شهر أغسطس 2024 من خلال ماكينات الصراف الآلي، بما يشمل حاملى بطاقات "ميزة" البنكية، خاصة بعد إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج "تكافل وكرامة" ،وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة بالبرنامج.

و يتم تقديم دعم نقدى لإجمالى 5.2 مليون أسرة من الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريباً، حيث هناك 4.7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة بإجمالى تكلفة تبلغ 41 مليار جنيه سنوياً، فضلا عن 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطنى للعمل الأهلي والتنموي.