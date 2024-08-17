شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة استرداد أراضى الدولة: البت فى تظلمات التقنين خلال 30 يوما من تقديمه والان مع تفاصيل الخبر

- رئيس اللجنة: الأولوية لانجاز ملف التقنين .. ومحاسبة المقصرين- موجات الازالة تنفذ 164 ألف حالة وتسترد 110 ألف فدان و26 مليون متر مربع

عقدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها اجتماعها الدورى برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، والذى استهل الاجتماع بتوجيه الشكر إلى اللواء حسن عبد الشافى على الجهد المبذول خلال رئاسته للجنة طوال الفترة الماضية.

ناقشت اللجنة سبل دفع معدلات تقنين أراضى الدولة، واستعرضت تقارير الأمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية بشأن إجراءات التقنين، وأكد مستشار رئيس الجمهورية أن الأولوية خلال الفترة القادمة لإنجاز كل طلبات التقنين وفقًا للقانون، مع متابعة الملف مع المحافظات من خلال لجان المتابعة الميدانية.

واشار مستشار رئيس الجمهورية الى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتشكيل لجان تقنين محددة المسئوليات فى كل محافظة لضمان المتابعة وإنجاز الملف وأن تكون اللجان برئاسة نائب المحافظ أو السكرتير العام لضمان فاعليتها، مع المحاسبة المشددة للمتقاعسين فى إجراءات التفتيش واسترداد حقوق الدولة.

اللجنة ناقشت أيضًا ملف التظلمات من التقنين، ووجهت بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بإلزام لجان التظلم بالمحافظات بالبت فى التظلم قبل مرور 30 يومًا من تقديمه مع وضع حد أقصى لصلاحيات اللجنة، مع التأكيد على عدم اجراء أو تعديل على عقد التقنين بعد توقيع المحافظ

كما ناقشت اللجنة تقارير معدلات الأداء والتى أشارت إلى إصدار 78 ألف عقد تقنين حتى الآن فى كافة المحافظات بنسبة 69% من الأراضى المستوفاة لشروط التعاقد، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية لاستصدار باقى العقود.

وكشف التقرير أن عقود التقنين المسلمة للمواطنين شملت نحو 51 ألف عقد لأراضى بناء و27 ألف عقد لأراضى زراعية.

وأشار التقرير أن 13 محافظة تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 70%.

وفى هذا السياق أكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية على ضرورة المتابعة اليومية مع كافة المحافظات من قبل الأمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية لرفع معدلات الإنجاز واستصدار العقود للحالات المتبقية.

وفى الوقت نفسه التأكد من سيطرة المحافظات وجهات الولاية على الأراضى المستردة لاتخاذ إجراءات تضمن عدم عودة التعديات من خلال توثيق كل حالة برفع احداثياتها.

وقال رئيس الأمانة الفنية إن التقرير المشترك للتنمية المحلية وقوات انفاذ القانون أشار إلى أن موجات الإزالة تمكنت خلال الفترة الماضية من تنفيذ نحو 164 ألف حالة إزالة أسفرت عن استرداد 110 آلاف فدان أراضى زراعية ونحو 26 مليون متر مربع أراضى معدة للبناء، ووجه مستشار رئيس الجمهورية بمواصلة موجات الازالة للقضاء على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة مع تغيير كافة المحاضر الادارية المحررة ضد التعديات الى محاضر جنائية فى كافة المحافظات لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، مع محاسبة المقصرين عن تقديم المحاضر الجنائية عن أى تعد على أراضى الدولة .

كما استعرض رئيس اللجنة أيضا خلال الاجتماع سبل التنسيق بين وزارتى الزراعة والرى فى شأن تقنين الأراضى وفقًا للمقنن المائى بما يحقق التيسير على مقدمى طلبات التقنين وفى الوقت نفسه لا يهدر المخزون المائى.