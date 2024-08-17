شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يكرم أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

كرم الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء محافظة القاهرة والبالغ عددهم 8 طلاب بمنحهم شهادات تقدير وأجهزة هاتف محمول تكريمًا لهم على حرصهم على التفوق والتميز .

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تنتظر من أبناءها الكثير، والدولة تضع على عاتقهم مسئولية كبيرة باعتبارهم مستقبل مصر، مشيرًا إلى أن احتفال اليوم هو بمثابة تقدير لتفوق أبناء محافظة القاهرة، موجهًا الشكر لأولياء الأمور والمعلمين.

وأعرب محافظ القاهرة عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من ابنائه الطلبة والطالبات كتقليد سنوى تحرص عليه أجهزة المحافظة كل عام تحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد مؤكداً أن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطلبة نظراً لدورهم الهام فى الدفع بأبنائهم للتفوق.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن تفوق أبناءنا الطلاب يأتى بتوفيق من الله عز وجل أولًا، ثم نتيجة مذاكرتهم ومثابرتهم وجهدهم ، كما أنه يأتي نتيجة لتفاني أسرهم الكريمة في رعايتهم لهم ، وتوفير الظروف المناسبة للدراسة ، بالإضافة إلى كونه ثمرة إخلاص معلميهم في أداء عملهم .

وأكد محافظ القاهرة أن إتمام المرحلة الثانوية هي بداية جديدة لمرحلة قادمة من مراحل الاجتهاد لبناء مستقبلهم في الجامعة وما بعدها .

وأوصى محافظ القاهرة الطلاب بالاستمرار في التفوق الدراسي، وكذلك تنمية مواهبهم وإبداعاتهم من أجل تقدمهم وتحقيق ذاتهم وتنمية مجتمعهم ووطنهم.

وأضاف محافظ القاهرة أن تكريم الدولة لكم بصفة عامة ومحافظة القاهرة لكم اليوم بصفة خاصة يضع كذلك على عاتقكم واجباً بالغ الأهمية في أن تجتهدوا لتبقوا في الصدارة على الدوام وأن تكونوا قدوة حسنة لزملائكم ليس فقط في مجال التفوق العلمي والدراسي فحسب بل وكذلك في حسن الخلق وتنمية روح الانتماء والولاء لوطننا الحبيب.



يذكر أن القاهرة قد حصلت على 8 مراكز بين أوائل الجمهورية من بينهم مايكل رضا عياد ملاك جرجس، الثاني مكرر «علمي رياضة» من المدرسة البطريركية بعابدين، بمجموع 405.5 درجة ، ونورهان نبيل عبد العظيم صالح السابع مكرر «علمي رياضة» من مدرسة النزهة الإسماعيلية بنات الثانوية لغات بالنزهة، بمجموع 405 درجة، وحبيبة محمود ابراهيم محمد أبوالنور الثالث «أدبي» من مدرسة شبرا الثانوية بنات بمجموع 393 درجة ،ونوران محمدعادل محمد يوسف السادس مكرر «أدبي»، من مدرسة سمبيات أبيولا الثانوية بنات بمدينة نصر بمجموع 391.5 درجة ، ورغدة سمير إبراهيم محمد إسماعيل، العاشر مكرر«أدبي» من مدرسة سمبيات أبيولا بمدينة نصر بمجموع 391 درجة ،ومينا مجدي ميلاد نسيم السادس مكرر «علمي علوم» من مدرسة المعارف الحديثة الثانوي لغات بالزيتون بمجموع 403.5 درجة ، وحبيبة أحمد عبد السميع أحمد، الأول، «أدبي دمج»، من مدرسة سما نصر الخاصة لغات في المقطم بمجموع 407، ونورا محمد بسيم حلمي محمود الأول «علمي رياضة دمج» من مدرسة هارفرد مصر الخاصة لغات شرق مدينة نصر بمجموع 394 درجة.

وشهد الاحتفال اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، وعبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين، وعدد من قيادات المحافظة والمديرية وأولياء أمور الطلاب الأوائل.

