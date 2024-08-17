شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكلف رؤساء الأحياء والمراكز بعقد لقاء أسبوعى مع المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة لبحث ملفات العمل وموقف انتظام تقديم الخدمات للمواطنين بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات.

وجاءت أولى تكليفات محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعي مع المواطنين بديوان عام الحي بحضور إدارات الحي والمركز المعنية للاستماع إلى شكاواهم وتوجيه المسئول في الحال للتعامل مع الشكوي وحلها قائلاً: "لازم نسمع مشاكل المواطنين ونبني خطط عملنا على تحسين ظروفهم المعيشية"، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز بعرض تقرير دوري بنتائج لقاءات المواطنين والشكاوى المعروضة من قبلهم واليات التعامل معها وحلها، مؤكدًا على التواجد الميداني للتأكد من ذلك.

وأكد محافظ الجيزة، حرصه علي تنظيم لقاءات دورية مع المواطنين بديوان عام المحافظة لاستقبالهم والتعرف على المعوقات والمشكلات التي تواجههم والاستجابة لشكواهم.

وخلال اللقاء، شدد المحافظ على سرعة البت بطلبات التصالح المقدمة من قبل المواطنين، وحصر كافة المخالفات الخاصة بتحويل الأنشطة وإنذار أصحابها بتقنين أوضاعهم عدا المخالفات الملوثة للبيئة أو المكدرة لراحة وأمن المواطنين وذلك لعدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأكد المهندس عادل النجار، أهمية وحدة المتغيرات المكانية، مشددًا على رؤساء الاحياء والمراكز ومديريات الزراعة والري بالتعامل الفوري مع أي متغير يرد إلى الجهة طرفهم، مشيرًا إلى أن وحدة المتغيرات المكانية تمكنت منذ بداية العام الحالي في التعامل 5422 حالة مخالفة وإزالتها.

واطلع محافظ الجيزة خلال اللقاء على نتائج منظومة الشكاوى الإلكترونية والتي نجحت بنسبة 99% في البت والرد على الشكاوى الواردة، حيث تصدر مدينة الجيزة وأحياء العمرانية والدقى ومراكز ومدن أوسيم وكرداسة وأطفيح والحوامدية والجهاز التنفيذى لمشروع النقل الجماعى والهيئة العامة للنظافة والتجميل ومديرية الطرق والنقل ومديرية التموين والتجارة الداخلية نسب الإنجاز بنسبة 100% من الشكاوى الواردة إليها.

وتصدر الديوان العام للمحافظة ومدينة الواحات البحرية وأحياء الدقى والعجوزة نسب الإنجاز فيما يتعلق بتعاملات المواطنين بالمراكز التكنولوجية التابعة لكل منها.

وشهد اللقاء ترحيب محافظ الجيزة بالمنضمين حديثًا لاجتماعات المجلس بعد تكليفهم بمهام عملهم بنطاق المحافظة، وهم السيد محمد عبدالحميد مرعى رئيس مدينة الجيزة، واللواء مصطفى إبراهيم مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء محمد العادلى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، واللواء أحمد فتحى مدير الإدارة لشرطة المرافق، والعميد هيثم فاروق مدير مباحث التموين، وعز أمين رئيس مركز ومدينة أطفيح، والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة، والدكتورة نوران سعود رئيس فرع هيئة التأمين الصحى بالجيزة وشمال الصعيد، وهشام عطية زين العابدين رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية منطقة الجيزة، مؤكدًا عليهم بضرورة بذل أقصى جهد والتعاون مع الجهاز التنفيذي فى سبيل خدمة المواطنين.



