لازم نسمع مشاكل المواطنين.. توجيه مهم من محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

ترأس المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة؛ لبحث ملفات العمل، وموقف انتظام تقديم الخدمات للمواطنين بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات.

وجاءت أولى تكليفات "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، السبت، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بعقد لقاء أسبوعي مع المواطنين بديوان عام الحي بحضور إدارات الحي والمراكز المعنية؛ للاستماع إلى شكاواهم، وتوجيه المسؤول في الحال للتعامل مع الشكاوى وحلها قائلًا "لازم نسمع مشاكل المواطنين ونبني خطط عملنا على تحسين ظروفهم المعيشية".

وشدد المهندس عادل النجار، على رؤساء الأحياء والمراكز، بعرض تقرير دوري بنتائج لقاءات المواطنين والشكاوى المعروضة من قبلهم، وآليات التعامل معها وحلها، مؤكدًا على التواجد الميداني؛ للتأكد من ذلك.

وأكد محافظ الجيزة، حرصه على تنظيم لقاءات دورية مع المواطنين بديوان عام المحافظة؛ لاستقبالهم والتعرف على المعوقات والمشكلات التي تواجههم والاستجابة لشكواهم.

وخلال اللقاء، شدد "المحافظ"، على سرعة البت في طلبات التصالح المقدمة من قبل المواطنين، وحصر كافة المخالفات الخاصة بتحويل الأنشطة وانذار أصحابها بتقنين أوضاعهم عدا المخالفات الملوثة للبيئة، أو المكدرة لراحة وأمن المواطنين؛ لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأكد المهندس عادل النجار، على أهمية وحدة المتغيرات المكانية، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز، ومديريات الزراعة والري بالتعامل الفوري مع أية متغير يرد إلى الجهة طرفهم مشيرًا إلى أن وحدة المتغيرات المكانية تمكنت منذ بداية العام الحالي في التعامل 5422 حالة مخالفة وإزالتها.

واطلع محافظ الجيزة، خلال اللقاء، على نتائج منظومة الشكاوى الإلكترونية والتي نجحت بنسبة 99 % في البت والرد على الشكاوى الواردة، حيث تصدر مدينة الجيزة وأحياء العمرانية والدقى ومراكز ومدن أوسيم وكرداسة وأطفيح والحوامدية و الجهاز التنفيذي لمشروع النقل الجماعي والهيئة العامة للنظافة والتجميل ومديرية الطرق والنقل ومديرية التموين والتجارة الداخلية نسب الإنجاز بنسبة 100% من الشكاوى الواردة إليها.

وتصدر الديوان العام للمحافظة ومدينة الواحات البحرية وأحياء الدقي والعجوزة، نسب الإنجاز فيما يتعلق بتعاملات المواطنين بالمراكز التكنولوجية التابعة لكل منها.

وشهد اللقاء ترحيب محافظ الجيزة بالمنضمين حديثًا لاجتماعات المجلس بعد تكليفهم بمهام عملهم بنطاق المحافظة، وهم محمد عبدالحميد مرعي، رئيس مدينة الجيزة، واللواء مصطفى إبراهيم، مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء محمد العادلي، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، واللواء أحمد فتحي، مدير الإدارة لشرطة المرافق، والعميد هيثم فاروق، مدير مباحث التموين، وعز أمين، رئيس مركز ومدينة أطفيح، والدكتور محمود الصبروط، مدير مديرية الشباب والرياضة، والدكتورة نوران سعود، رئيس فرع هيئة التأمين الصحي بالجيزة وشمال الصعيد، وهشام عطية زين العابدين، رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية منطقة الجيزة.

وأكد محافظ الجيزة، على المنضمين حديثًا، ضرورة بذل أقصى جهد والتعاون مع الجهاز التنفيذي في سبيل خدمة المواطنين.