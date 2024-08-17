لجنة استرداد الأراضي تبحث سبل دفع معدلات تقنين أراضي الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقدت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها اجتماعها الدوري برئاسة مستشار رئيس الجمهورية؛ حيث تم مناقشة سبل دفع معدلات تقنين أراضي الدولة.

واستعرضت اللجنة تقارير الأمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية بشأن إجراءات التقنين، وأكد مستشار رئيس الجمهورية أن الأولوية خلال الفترة المقبلة لإنجاز كل طلبات التقنين وفقًا للقانون، مع متابعة الملف مع المحافظات من خلال لجان المتابعة الميدانية.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية أهمية التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتشكيل لجان تقنين محددة المسؤوليات في كل محافظة؛ لضمان المتابعة وإنجاز الملف، وأن تكون اللجان برئاسة نائب المحافظ أو السكرتير العام؛ لضمان فاعليتها، مع المحاسبة المشددة للمتقاعسين في إجراءات التفتيش واسترداد حقوق الدولة.

وناقشت اللجنة ملف التظلمات من التقنين، ووجهت بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بإلزام لجان التظلم بالمحافظات بالبت في التظلم قبل مرور 30 يومًا من تقديمه، مع وضع حد أقصى لصلاحيات اللجنة، مع تأكيد عدم إجراء أو تعديل على عقد التقنين بعد توقيع المحافظ.

واستعرضت اللجنة أيضًا تقارير معدلات الأداء والتي أشارت إلى إصدار 78 ألف عقد تقنين حتى الآن في كل المحافظات بنسبة 69% من الأراضي المستوفاة لشروط التعاقد، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية لاستصدار باقي العقود.

وكشف التقرير أن عقود التقنين المسلمة للمواطنين شملت نحو 51 ألف عقد لأراضي بناء و27 ألف عقد لأراض زراعية، وأن 13 محافظة تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 70%.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية ضرورة المتابعة اليومية مع كل المحافظات من قِبل الأمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية؛ لرفع معدلات الإنجاز واستصدار العقود للحالات المتبقية، وفي الوقت نفسه التأكد من سيطرة المحافظات وجهات الولاية على الأراضي المستردة لاتخاذ إجراءات تضمن عدم عودة التعديات من خلال توثيق كل حالة برفع إحداثياتها.

وقال رئيس الأمانة الفنية للجنة إن التقرير المشترك للتنمية المحلية وقوات إنفاذ القانون أشار إلى أن موجات الإزالة تمكنت خلال الفترة الماضية من تنفيذ نحو 164 ألف حالة إزالة أسفرت عن استرداد 110 آلاف فدان أراض زراعية، ونحو 26 مليون متر مربع أراض معدة للبناء.

ووجه مستشار رئيس الجمهورية بمواصلة موجات الإزالة للقضاء على ظاهرة التعدي على أراضي الدولة، مع تغيير كل المحاضر الإدارية المحررة ضد التعديات إلى محاضر جنائية في كل المحافظات؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مع محاسبة المقصرين عن تقديم المحاضر الجنائية عن أية حالة تعد على أراضي الدولة.

واستعرض رئيس اللجنة أيضًا خلال الاجتماع سبل التنسيق بين وزارتَي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري في شأن تقنين الأراضي، وفقًا للمقنن المائي، بما يحقق التيسير على مقدمي طلبات التقنين وفي الوقت نفسه لا يهدر المخزون المائي.