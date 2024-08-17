وزير الإنتاج الحربي يشهد حفل تخرُّج الدفعة الخامسة للأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم حفل تخرج الدفعة الخامسة لطلبة الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للوزارة عن العام الدراسي (2023/ 2024)؛ حيث تخرج ١٤٥ مهندسًا ومهندسة؛ منهم ٥٠ خريجًا لبرنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات، و٦١ خريجًا لبرنامج هندسة الميكاترونيات، و٣٤ خريجًا لبرنامج الهندسة الكيميائية.

جاء ذلك بالمسرح الملحق بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بمدينة السلام، وبحضور عدد من قيادات وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وحرص الوزير على توجيه التحية إلى كل الحضور؛ خصوصًا أولياء أمور الطلبة والطالبات، مؤكداً لهم أن أبناءهم طوال فترة الدراسة كانوا في أيد أمينة حريصة كل الحرص على مستقبلهم؛ ليس فقط العلمي والمهني ولكن العملي أيضاً، مشددًا على اهتمام الوزارة بتمكين الشباب وتقديم كل أوجه الدعم لهم، وأن تمكين الشباب أولوية مهمة في استراتيجية الوزارة؛ حيث إنهم مستقبل الأمة وطاقتها الأساسية للإبداع والابتكار، وهو ما يؤكده دائماً الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن الوزارة مهتمة بتعزيز ودعم مجال التعليم في مصر، وذلك من خلال الأذرع التعليمية التي تمتلكها وتسعى دوماً نحو ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة؛ للمساهمة في نهضة الوطن، فمنذ افتتاح الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة بالعام الدراسي (2015/2016)، تم الحرص على تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب من خلال ما تضمه الأكاديمية من صفوة متميزة من أعضاء هيئة التدريس وهيئة معاونة وأعضاء جهاز إداري على أعلى مستوى من الكفاءة، مضيفًا أن الأكاديمية تمتلك معامل تخصصية (كيميائية وهندسية وحاسب آلي) والمجهزة بأحدث التجهيزات الإلكترونية وأعلى مستوى من التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن وجود مجمع ملاعب وصالات رياضية والتي أنشئت في ضوء خطة تطوير المرافق وتعزيز الثقافة الرياضية للطلاب وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية للحفاظ على لياقتهم البدنية، ونظراً لتميز العملية التعليمية بالأكاديمية فقد نجحت الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة في الحصول على شهادة الجودة وتم اعتماد برامجها الثلاثة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وتم تصنيف الأكاديمية ضمن المعاهد المتميزة الفئة (أ).

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن منظومة التعليم بالإنتاج الحربي تشمل كذلك مدرستين ثانويتين للتكنولوجيا التطبيقية لمرحلة التعليم المتوسط والكلية التكنولوجية المتوسطة والمعهد الفني للصناعات المتطورة لمرحلة التعليم فوق المتوسط، ومن هنا أصبحت منظومة التعليم بالإنتاج الحربي منظومة متكاملة وفريدة من نوعها؛ تلبِّي احتياجات الصناعة المصرية من حيث تخريج مهندسين وفنيين مدربين على أعلى مستوى في المصانع والمعامل والورش الإنتاجية المجهزة بأحدث الإمكانات إلى جانب توفير فرص للتدريب والبحث العلمي بقطاع التدريب ومركز التميز العلمي والتكنولوجي التابعَين للوزارة.

وحرص صلاح على توجيه الشكر إلى الأستاذ الدكتور فوزي إبراهيم عميد الأكاديمية، وكل أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالأكاديمية على ما يتم بذله من جهد لإعلاء شأن الأكاديمية، وخلال مراسم الاحتفال قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بمنح الطلاب شهادات التخرج، كما تم تكريم المتميزين منهم في المجالات الثقافية والفنية والرياضية المختلفة، وتم أيضاً تكريم المتميزين من أعضاء هيئة التدريس.

وقال محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه عقب انتهاء مراسم الاحتفال، حرص المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، على القيام بتفقد مشروعات التخرج والبحوث لطلاب الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، للاطلاع على أحدث ما توصل إليه طلاب الأكاديمية من ابتكارات في تنفيذ مشروعاتهم البحثية وكيفية الاستفادة العملية من تلك المشروعات ودراسة مدى إمكانية تطبيقها داخل المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي .