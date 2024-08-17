كرم جبر: هناك فوضى في مجال الإعلانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك فوضى في مجال الإعلانات التي تفتقر إلى الضوابط التنظيمية.

وأشار إلى أن مشروع قانون لتنظيم الإعلانات قد تم تقديمه للجهة المختصة، لكنه لم يُقر بعد.

وقال جبر: "لن ننتظر صدور القانون، وسنعمل على تنظيم الإعلانات بشكل فعّال".

وفي مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أوضح "جبر"، أن الإعلانات المتعلقة بالأطفال والأغذية يجب أن تخضع لضوابط صارمة، مشيرًا إلى أن الإعلان الذي يروج لأطعمة قد تشجع على السمنة يتعارض مع المواثيق الدولية لحماية الأطفال.

وأضاف أن بعض البرامج التلفزيونية أصبحت تشبه الإعلانات بشكل كبير، حيث تكون المحتويات الإعلانية طاغية على المحتوى الإعلامي.

وأكد "جبر" أن الإعلانات تعتبر مصدر دخل أساسي للقنوات الفضائية، لكنه شدد على أهمية تنظيمها بدلاً من المساس بها. ودعا إلى مناقشات مع المسؤولين عن القنوات العاملة في مصر لضمان وجود إعلانات منظمة ومفيدة.