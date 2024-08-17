وفاة إحدى نزيلات مستشفى شبرامنت المركزي.. وقرار عاجل من محافظ الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

نعى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، نجاح إسماعيل أحمد، إحدى نزيلات مستشفى شبرامنت المركزي، والتي توفيت جراء تعرضها لحادث داخل المستشفى.

وتقدم محافظ الجيزة، بخالص العزاء لأهل المتوفاة داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

وكلف المحافظ، مدير مديرية الشئون الاجتماعية، بتقديم المساعدات اللازمة للأسرة وتسهيل الإجراءات المطلوبة.

ووجه محافظ الجيزة، مدير مديرية الصحة، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة أبو النمرس والجهات الأمنية، بسرعة التوجه لموقع الحادث وإجراء تحقيق عاجل في الواقعة للوقوف على أوجه القصور وتكليف شركة الصيانة المتعاقد معها بالمستشفى بالتأكد من سلامة المصاعد الخاصة بالمستشفى قبل عودتها للعمل لضمان سلامة النزلاء والمترددين عليها.

كما شدد المحافظ، على رؤساء الأحياء والمراكز بالتعاون مع مديري الإدارات الصحية كلا في نطاقه بالمرور الدوري على المستشفيات والوقوف على انتظام أعمال الصيانة الدورية للمرافق بها وسرعة إصلاح أي أعطال حفاظا على السلامة العامة.