شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: الإعلام المصرى يحوذ صدارة المنطقة وعلينا المحافظة على هذه المكانة والان مع تفاصيل الخبر

قال الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اجتماع اليوم حول مبادرة "التنظيم الذاتي للإعلام الرياضي والبرامج الحوارية والأنشطة الإعلانية لاستكمال الخطوات التي بدأها المجلس لبحث كل المشاكل ونضع حلول التي يمر بها الإعلام.

وأضاف جبر، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن أفضل من يناقش المشاكل ويقدموا المقترحات هما الإعلاميين أنفسهم صناع المهنة، ولم تخرج الحلول والمقترحات عنهم، وسوف نضع إمامهم برنامج عمل عل يمدار هذا الأسبوع.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أن المبادرة ستكون بمثابة "ميثاق شرف " للعاملين بالمهنة والمجال الإعلامي والإعلام المصري في المنطقةالعربية يحوز بالصدراة ولابد أن نحافظ علي هذه المكانة.

وأشار الكاتب الصحفي كرم جبر إلى ان هناك تنسيق بين الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة لإعلاء قيمة الإعلام وللقضاء على أي تعصب وأن نعلي من القيم والإعلام عملية متكاملة سواء صحف أو مواقع إلكترونية أو قنوات، مشددا على أن الشكاوي فى المجال الرياضي التي تصل إلى المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام كبيرة وأوضحنا الأخطاء فى الممارسات وعدد كبير جدا استجاب لما ذكره المجلس وفى النهاية المصلحة مشتركة.