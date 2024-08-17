شكرا لقرائتكم خبر عن ندب المستشار أحمد ثابت أمينا عاما لهيئة قضايا الدولة والان مع تفاصيل الخبر

قرر رئيس هيئة قضايا الدولة، بعد الاطلاع على القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته، وعلى قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 باللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة، ندب المستشار أحمد ثابت إبراهيم طلبه، نائب رئيس الهيئة، أمينا عاما للهيئة ويفوض بكافة الصلاحيات المالية والإدارية اللازمة لمباشرة عمله.

على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل نص يتعارض مع أحكامه وعلى المستشار نائب رئيس الهيئة الأمين العام تنفيذه.