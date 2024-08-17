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رئيس محكمة استئناف القاهرة يستقبل مجلس نقابة المحامين لتهنئته على منصبه

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القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم - إيهاب المهندس

السبت، 17 أغسطس 2024 03:44 م

استقبل المستشار محمد سيد نصر رئيس محكمة استئناف القاهرة، صباح اليوم فى مكتبه، مجلس إدارة نقابة المحاميين برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام وأعضاء مجلس الإدارة وذلك لتهنئته على توليه منصبه.

وقدم مجلس نقابة المحامين التهنئة إلى المستشار محمد سيد نصر متمنيا له التوفيق والسداد، كما قدم المجلس درع نقابة المحامين له.

 

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رئيس محكمة استئناف القاهرة يستقبل مجلس نقابة المحامين

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رئيس محكمة استئناف القاهرة مع مجلس نقابة المحامين

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