شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكشف سبب إجراء امتحانات للصف الثالث الابتدائى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أسباب عودة الامتحانات للصف الثالث الابتدائي، موضحا أن المركز القومي للبحوث التربوية، أعد دراسة حول أهمية إجراء امتحان تقييم آخر العام للطلاب بـ الصف الثالث الابتدائى لجذب الطلاب للحضور للمدرسة، وتحقيق نواتج التعلم، فضلًا عن مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي، وإكسابهم المهارات اللازمة.



وبالنسبة لمناهج الصف الثالث الابتدائي شملت: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات ومتعدد التخصصات والعلوم والقيم واحترام الآخر والتربية الدينية والتربية البدنية والصحية وأنشطة التوكاتسو