شكرا لقرائتكم خبر عن استنفاد كل الحلول.. كهرباء لبنان تكشف سبب انقطاع الكهرباء عن عموم البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان(هيئة الكهرباء)، خروج آخر مجموعة إنتاجية لمعمل الزهرانى الذى يغذى الشبكة الكهربائية عن الخدمة بالكامل، اليوم السبت، وذلك جراء نفاد خزين المعمل من مادة الغاز أويل بالكامل، ما أدى إلى توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليًا عن جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية في لبنان (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، وغيرها)، وفق "لبنان 24 ".

وأكدت المؤسسة استنفاد جميع الإجراءات الاحترازية الممكن اتخاذها من قبل مؤسسة كهرباء لبنان من أجل إطالة فترة إنتاج الطاقة بأقصى حدودها الدنيا الممكنة، في ظل الظروف الحالية المختلفة.

وأضافت المؤسسة ، أنه سبق لها أن أصدرت بيانين بتاريخ 07/08/2024 و 27/07/2024، حول الأزمة ذاتها، والمؤسسة فى انتظار ما ستؤول إليه الأمور فيما خص مساعي الجهات المعنية لمعالجة مسألة تزويد مادة الغاز أويل لمؤسسة كهرباء لبنان، سواء من خلال اتفاقية التبادل مع العراق أو غيرها من المصادر.