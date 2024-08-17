كرم جبر: حان الوقت لوضع ضوابط تُنهي التعصب الرياضي في الإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الوقت قد حان لوضع ضوابط تهدف إلى إنهاء التعصب الرياضي في الإعلام.

وقال إن الفترة الماضية شهدت مشكلات في النقد الرياضي، حيث ساهم الإعلام في إثارة الفتن والأحقاد بين الجماهير، رغم أن الرياضة هي مصدر الفرح للمصريين.

وفي مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، شدد جبر على ضرورة أن يتدخل الإعلام لمعالجة هذه المشكلات بدلاً من ترويجها.

وأوضح أن الفترة المقبلة تتطلب تصحيح الوضع من خلال إصدار بروتوكولات وتنظيم جلسات نقاش مع الإعلاميين واتحاد الكرة ولجنة الأندية، بهدف تحسين مستوى الإعلام الرياضي.

وأضاف جبر أن الرياضة يجب أن تكون مصدر توحيد بين الجماهير، وليس ساحة معارك وأحقاد. وأكد على أهمية أن يتفق الإعلاميون على وضع ضوابط لعدم إثارة الفتن بين الجماهير والأندية، لضمان عودة الجماهير إلى المدرجات وإقامة موسم رياضي نظيف ومنافسة جيدة.