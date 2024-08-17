بقع زيتية بترعة المريوطية| هل اختلطت المياه بخط الصرف الصحي؟.. مصدر يكشف التفاصيل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

رصدت محافظة الجيزة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات للمجرى المائي لترعة المريوطية ووجود بقع زيتية خضراء بأجزاء من المياه.

وكشف مصدر مُطلع، أن ترعة المريوطية ممتدة من منطقة سقارة وحتى منطقة كرداسة ولا تستخدم في الزراعة، مما يعني عدم تشكيل خطورة على المزروعات.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن أسباب ظهور البقع الزيتية الخضراء هي قيام بعض المخالفين من أصحاب سيارات الكسح بتصريف مياه الصرف في ترعة المريوطية؛ وهو ما أدى إلى ظهور رواسب صرف صحي والبقع الزيتية.

وأوضح، أن بعض سيارات الكسح ألقت مرة واحدة كمية كبيرة من مياه الصرف الصحي وأدت إلى ظهور هذه التكوينات.

وأكد، أنه يتم حاليًا تطوير مجرى الترعة، وتحسين المياه الخاصة بها بحيث يتم إزالة البقع الزيتية من الترعة، والتي تتواجد بدءًا من منطقة شبرامنت وصولًا إلى كرادسة، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا مراجعة المناطق المتواجد بها البقع وإزالتها.

ونوه، إلى أن محافظة الجيزة استطاعت ضبط أحد السيارات التي قامت بذلك أثناء تصريفها مياه الصرف الصحي، وتم التحفظ على السيارة، ويتم حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، شكل لجنة من مديريات الزراعة والموارد المائية والري والوحدات المحلية المعنية، بالتعاون مع جهاز شئون البيئة لفحص الشكوى المشار إليها وأسبابها وسبل التعامل معها.

وسحبت اللجنة المعنية، عينات من مياه الترعة وقد تبين من المعاينات والنتائج الأولية بأن البقع ناتجة عن تدفق لصرف صحي راكد من منطقة أبو صير بمركز البدرشين ناتج عن قيام أحد سيارات كسح مياه الصرف الصحي بتصريف حمولتها بمسار الترعة.

بيان عاجل من الجيزة بشأن ظهور بقع زيتية في ترعة المريوطية -(صور)