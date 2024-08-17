ضبط 3 هاربين من 545 سنة سجن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فاطمة عادل:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن ضبط (مالك سلسلة صيدليات – مقيم بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة)، محكوم عليه في (195 حكم "شيكات") بإجمالي عقوبات بالحبس (335 سنة و6 أشهر وكفالات وغرامات مالية).

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط (مدير وشريك إحدى شركات التجارة والصناعة) بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، محكوم عليه في (55 قضية -3 حضوري، 52 غيابي) بإجمالي عقوبات بالحبس (109 سنة وكفالات وغرامات مالية).

كما ضبطت أجهزة الأمن عاطل بدائرة قسم شرطة ثالث العريش بشمال سيناء، وبحوزته طبنجة وعدد من الطلقات، محكوم عليه في جنايتين الأولى بالإعدام وغرامات مالية في قضية "مخدرات"، الثانية محكوم عليه بالسجن (10 سنوات في قضية "خطف").

بمواجهة المتهمين بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.