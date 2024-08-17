ضبط 306 متهمًا بحوزتهم 360 كجم مخدرات وتنفيذ 58 ألف حكم قضائي في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وتمكنت أجهزة الأمن، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط 306 متهمًا، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة وزنت قرابة 360 كيلو جرام.

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، ضبطت أجهزة الأمن 72 متهمًا، بحوزتهم 76 قطعة سلاح ناري.

ونجحت أجهزة الأمن في تنفيذ 58284 حكم قضائي متنوع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.