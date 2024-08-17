شكرا لقرائتكم خبر عن فرع منظمة خريجى الأزهر بالمنيا يناقش "خطورة زواج القاصرات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد فرع المنظمة بالمنيا ندوة توعوية بعنوان: "زواج الصغيرات وغلاء المهور"، بمجلس قرية الروضة القروي، بمركز ملوي، تحدث بها الشيخ محمد صابر حبيبي، عضو المنظمة، مؤكدًا على حرمة زواج الفتيات القاصرات من طفولتهن، مما يهدد حياتهن وصحتهن؛ فالبنات اللواتي يتزوجن قبل بلوغهن سن 18 سنة، أكثر عرضة للعنف المنزلي، ويقل احتمال بقائهن في المدرسة، كما يعانين من مشاكل اقتصادية وصحية أسوأ من أقرانهن غير المتزوجات، وتنتقل في النهاية إلى أطفالهن وتزيد من الضغط على قدرة البلد على توفير خدمات صحية وتعليمية جيدة.

وشدد على أن أضرار زواج القاصرات هو انتهاك لحقوق الإنسان، وعلى الرغم من القوانين المناهضة له، فلا تزال هذه الممارسة الضارة واسعة الانتشار،بسبب ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻜﺎﻑي لدى الوﺍﻟـﺩين بأصـﻭل ﺍﻟﺘﺭبية السليمة للأبناء ﻓﻲ ظل انخفاﺽ ﺍﻟمستوى ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌليمي ﻟﻬﻤﺎ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ يؤدي ﺇﻟـﻲ نشوب ﻋﻼﻗﺎﺕ أسرية فاشلة بين الزوجين ﻭﺃبنائهم، وما يتبعه من آثار اجتماعية أخرى غير مرغوب فيها.