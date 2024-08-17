- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف آليات التعامل مع حالات نزيف الأنف.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالسبت، 17 أغسطس 2024 07:09 م
كشفت وزارة الصحة عن آليات التعامل مع حالات نزيف الأنف والتى تتضمن الآتى :-
اطلب من المصاب الضغط على جانبي الأنف من الأعلى تحت- عظام الأنف بالسبابة والإبهام
استمر بالضغط لمدة عشر دقائق على أنف المصاب ثم خفف- الضغط تدريجيا
اطلب من المصاب جعل رأسه مائلاً إلى الأمام وهو جالس- وذلك لمنع دخول الدم إلى الحلق فيصاب بالغثيان
ضع شاشا نظيفا داخل أنف المصاب-
اطلب من المصاب أن يتنفس من فمه_
اغسل وجه المصاب بالماء البارد-
إذا ظل النزيف مستمرًا اطلب خدمة الإسعاف ١٢٣
اليات التعامل مع حالات نزيف الانف
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز