شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف آليات التعامل مع حالات نزيف الأنف.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة عن آليات التعامل مع حالات نزيف الأنف والتى تتضمن الآتى :-

اطلب من المصاب الضغط على جانبي الأنف من الأعلى تحت- عظام الأنف بالسبابة والإبهام

استمر بالضغط لمدة عشر دقائق على أنف المصاب ثم خفف- الضغط تدريجيا

اطلب من المصاب جعل رأسه مائلاً إلى الأمام وهو جالس- وذلك لمنع دخول الدم إلى الحلق فيصاب بالغثيان

ضع شاشا نظيفا داخل أنف المصاب-

اطلب من المصاب أن يتنفس من فمه_

اغسل وجه المصاب بالماء البارد-

إذا ظل النزيف مستمرًا اطلب خدمة الإسعاف ١٢٣