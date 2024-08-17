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وزارة الصحة تكشف آليات التعامل مع حالات نزيف الأنف.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

السبت، 17 أغسطس 2024 07:09 م

كشفت وزارة الصحة عن آليات التعامل مع حالات نزيف الأنف والتى تتضمن الآتى :-

اطلب من المصاب الضغط على جانبي الأنف من الأعلى تحت-  عظام الأنف بالسبابة والإبهام

استمر بالضغط لمدة عشر دقائق على أنف المصاب ثم خفف-  الضغط تدريجيا

اطلب من المصاب جعل رأسه مائلاً إلى الأمام وهو جالس-  وذلك لمنع دخول الدم إلى الحلق فيصاب بالغثيان

ضع شاشا نظيفا داخل أنف المصاب-

اطلب من المصاب أن يتنفس من فمه_

اغسل وجه المصاب بالماء البارد-

إذا ظل النزيف مستمرًا اطلب خدمة الإسعاف ١٢٣


اليات التعامل مع حالات نزيف الانف

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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