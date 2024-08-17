شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. طقس غد حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقسا حارا رطبا نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "ستيفان سيجورنيه" وزير الخارجية الفرنسي، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الوزير الفرنسي حرص على نقل تحيات الرئيس "ماكرون" للرئيس، مشيراً إلى أن الرئيس ماكرون كلفه بالقيام بجولة إقليمية للإسهام في جهود خفض التوتر والدفع في اتجاه التهدئة، على أن يختتم جولته بزيارة مصر لإطلاع الرئيس على نتائج الجهود الفرنسية ذات الصلة. مصر وفرنسا تؤكدان رسوخ الشراكة الاستراتيجية والعمل المشترك لتطوير التعاون استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "ستيفان سيجورنيه" وزير الخارجية الفرنسي، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وتناول اللقاء تأكيد قوة ورسوخ الشراكة الاستراتيجية المصرية الفرنسية، والعمل المشترك لتطوير وتعميق أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

رئيس الوزراء يسلم عددا من الوحدات السكنية بمدينة العلمين الجديدة رئيس الوزراء يسلم عددا من الوحدات السكنية بمدينة العلمين الجديدة سلم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عدد من وحدات مدينة العلمين الجديدة ، وتشمل "الأبراج الشاطئية وحى مزارين والحى اللاتينى" فى احتفالية بالمنطقة الترفيهية على الكورنيش. مصر وفرنسا تؤكدان رسوخ الشراكة الاستراتيجية والعمل المشترك لتطوير التعاون

قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إنه ناقش مع نظيره الفرنسي التطورات الخطيرة الحالية في المنطقة فيما يخص أزمة قطاع غزة واستمرار العدوان والتداعيات الكارثية على الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع، مشيرا إلى أن المباحثات شهدت التوافق إلي أهمية سرعة التوصل لوقف فوري في قطاع غزة والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات إلى القطاع. كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن الانتهاء من مقابلة 1540 متقدم لمسابقة القيادات لشغل 91 درجة، فيما يجرى الآن مراجعة النتائج تمهيدا للإعلان عن حركة محليات كبرى تتضمن رؤساء مدن ووحدات محلية في المحافظات. التنمية المحلية: حركة محليات ومسابقة جديدة للقيادات بالمحافظات قريبا وصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، إلى مقر ديوان عام محافظة الشرقية؛ لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بالمحافظة، واستعراض الوزير الآليات والحلول التي ستنفذها الإدارات التعليمية المختلفة بالمديرية، لمواجهة تحديات الكثافة الطلابية وسد العجز في المعلمين وجذب الطلاب للمدارس. أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 24 مليون و354 ألفا و695 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الجمعة 16 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ فعاليات الاحتفالية المقامة لتسليم عدد من الوحدات السكنية والشاليهات بالمرحلة الأولي من المشروعات المنفذة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وزير الإسكان: 40 ألف وحدة سكنية بالعلمين الجديدة تلبى احتياجات مختلف الشرائح وزير الصحة: حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 24 مليون خدمة مجانية فى 16 يوما وزير التعليم: توفير بيئة تعليمية ملائمة للمعلمين وجاذبة للطلاب لتحقيق الانضباط أعلن "المعهد العالي لتكنولوجيا النقل" بوردان عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الثانوية العامة (رياضة) أو الثانوية الفنية نظام الـ 3 سنوات (كهرباء - ميكانيكا) ذكور. قبول دفعة جديدة بالمعهد العالى لتكنولوجيا النقل للعام الدراسى 2024/2025 وزير الخارجية: توافق مصرى فرنسى على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة

الرئيس السيسى: استمرار الحرب فى غزة يجر المنطقة إلى دائرة مفرغة وخطيرة من عدم الاستقرار

شهد سعر الذهب في مصر اليوم السبت 17 أغسطس 2024 ارتفاع محدود بحوالي 5 جنيهات، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 3475 جنيهًا وقت نشر هذه السطور، وسط تطورات مستمرة في حركة الذهب بمصر.أسعار الذهب اليوم السبت

عيار 24 يسجل 3971 جنيها.

عيار 21 يسجل 3475 جنيها.

عيار 18 يسجل 2979 جنيها.

الجنيه الذهب 27800 جنيها. تنظر محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوي والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، محاكمة المتهم أحمد فتوح لاعب الزمالك، وذلك يوم 19 أغسطس الجاري . جنايات مطروح تنظر أولى جلسات محاكمة اللاعب أحمد فتوح الإثنين المقبل يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع مودرن سبورت، في التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة، في إطار مباريات من الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الممتاز . ومن المقرر أن تشهد مباراة الاهلى ومودرن سبورت حدثاً تاريخياً فى رحلة محمود كهربا نجم الفريق، حيث سيرتدى شارة قيادة الأحمر لأول مرة فى تاريخه. كهربا يرتدى شارة قيادة الأهلي لأول مرة الليلة أمام مودرن سبورت فى الدوري تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقسا حارا رطبا نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. طقس غد حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 17 أغسطس 2024