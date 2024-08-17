شكرا لقرائتكم خبر عن بيان بريطانى فرنسى ألمانى إيطالى: ندعم جهود مصر وقطر وأمريكا بشأن قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن هناك بيان بريطاني فرنسي ألماني إيطالي يدعم جهود الوساطة التي تقوم بها مصر و قطر والولايات المتحدة من أجل التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة، ويجب تجنب أي عمل تصعيدي في المنطقة يقوض المساعي لتحقيق السلام، وعلى الأطراف كافة الانخراط بشكل إيجابي في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

