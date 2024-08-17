شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثانى بالغربية بعد اعتمادها من المحافظ والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثانى من العام الدراسى 2023/2024، بعد أن اعتمدها اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية.

واعتمد اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية والمكفوفين والصم للعام الدراسى 2023/ 2024 بحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية وللتعليم.

وبلغت نسبة النجاح بالدور الثانى بالشهادة الإعدادية العامة 83.23%، وبلغت نسبة النجاح للدورين 96.80%، وبلغت نسبة النجاح فى الدور الثانى للإعدادية المهنية 86.24% وبلغت نسبة النجاح للدورين 96.16%.

وبلغت نسبة النجاح فى الدور الثانى للشهادة الإعدادية للمكفوفين 100% و100% للصم.

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