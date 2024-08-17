شكرا لقرائتكم خبر عن هل يؤدي فيروس جدري القرود إلى حدوث جائحة؟.. وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إنه غير مرجح للغاية حدوث جائحة تتعلق بمرض جدرى القرود وعادة ما تندلع الأوبئة، بما في ذلك أحدث الأوبئة مثل إنفلونزا الخنازير وكوفيد - 19 بسبب الفيروسات المحمولة جوا والتي تنتشر بسرعة، بما في ذلك الأشخاص الذين قد لا تظهر عليهم الأعراض.

وتابعت: ينتشر فيروس "ام بوكس" المعروف أيضًا باسم جدري القرود، في المقام الأول من خلال ملامسة الجلد للجلد عن قرب مع الأشخاص المصابين أو ملابسهم المتسخة أو ملاءات الأسرة. غالبا ما يسبب آفات جلدية مرئية يمكن أن تجعل الأشخاص أقل عرضة للاتصال الوثيق بالآخرين.

واستكملت: ينتشر الجدري ببطء شديد على عكس فيروس كورونا وبعد وقت قصير من تحديد فيروس كورونا في الصين، قفز عدد الحالات بشكل كبير من عدة مئات إلى عدة آلاف في أسبوع واحد في يناير، زاد عدد الحالات أكثر من عشرة أضعاف.

وقالت: بحلول مارس 2020، عندما وصفت منظمة الصحة العالمية كوفيد - 19 بأنه جائحة، كان هناك أكثر من 126000 إصابة و 4600 حالة وفاة - بعد حوالي ثلاثة أشهر من تحديد فيروس كورونا لأول مرة. مضيفة: على النقيض من ذلك، استغرق الأمر منذ عام 2022 حتى وصلت حالات الجدري إلى ما يقرب من 100000 إصابة على مستوى العالم، مع حوالي 200 حالة وفاة وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وأضافت: هناك لقاحات وعلاجات متاحة للجدري على عكس الأيام الأولى لجائحة كوفيد - 19 والعالم لديه ما يحتاجه لوقف الجدري هذا ليس نفس الموقف الذي واجهناه أثناء كوفيد عندما لم يكن هناك لقاح ولا مضادات للفيروسات ولكن نحتاج إلى مزيد من التنسيق والتكامل على المستوى الصحي العالمي لتحقيق ذلك وفرص تفشي المرض محليًا في مصر منخفضة للغاية.

