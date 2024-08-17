أحدث صور ترصد ضريح ومجمع الشيخ الشعراوي بالدقهلية أثناء تطويره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

نشرت محافظة الدقهلية، صورًا ترصد تطوير ضريح مجمع الشيخ الشعراوي الجارية،مؤكدة أن فضيلة الشيخ الشعراوي أحد أهم اعلام مصر والوطن العربي والإسلامي.

وتفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، ضريح ومجمع الشيخ الشعراوي بدقادوس بمدينة ميت غمر وتابع أعمال التطوير الجاريه بالضريح وثمن جهود الشركة المنفذة للأعمال ، وقام بقراءة الفاتحه علي روحه الطاهره من داخل الضريح.

ووجه محافظ الدقهلية، الشركة المنفذة للأعمال، بتكثيف أعمال التطوير الجارية بالضريح حتى يتم الانتهاء منها خلال المدة الزمنية المحددة ليصبح متاحًا أمام زواره، موجهًا الشكر والتقدير لهم، وكلف رئيس مجلس مدينة ميت غمر بتقديم كافة أوجه المساعدة للشركة المنفذة.