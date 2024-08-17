لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، أنه سيتم قطع المياه وضعف ضغوطاتها ببعض المناطق بمدينة 6 أكتوبر وحدائق الأهرام؛ لتنفيذ الصيانة الطارئة لمحطة المحولات المغذية.

وقالت "الجيزة"، بحسب بيانها، السبت، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أفادت بقيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتنفيذ أعمال الصيانة الطارئة والضرورية بمحطه محولات دهشور المغذية لرافع المياه العكرة المسئول عن مد محطات تنقيه مياه الشرب بمدينة 6 أكتوبر.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي أوضحت بأن الأمر سوف يؤثر علي انتظام ضخ المياه وضعف الضغوطات بمدينة 6 أكتوبر مع انقطاعها بالأدوار العليا بالمناطق المرتفعة، واحتمالية تأثر الخدمة ببعض المناطق بقطاع حدائق الاهرام، وذلك غدًا الأحد الموافق 18 أغسطس 2024 بدءا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرا.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة الشرب؛ للتحرك بالمناطق المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالارقام التالية

١٥١٠٠ – ٠١١٥٠٣٣٥٦٥٨ – ١٢٥ ..