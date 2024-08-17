شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم السبت 17 أغسطس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم السبت بعد تسجيل مستويات هي الأعلى منذ يناير الماضي، وبلغ سعر الذهب في مصر وفق آخر تحديث في الصاغة 3485 جنيهًا بعد أن سجل منتصف التعاملات 3495 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3983 جنيها.

عيار 21 يسجل 3485 جنيها.

عيار 18 يسجل 2987 جنيها.

الجنيه الذهب 27880 جنيها.

الذهب العالمي

البيانات الاقتصادية التي صدرت خلال الأسبوع الماضي عن الولايات المتحدة كان من شأنها أن تحد من مكاسب الذهب، فقد أظهر مؤشر أسعار المستهلكين الذي يعد مقياس التضخم ارتفاع معتدل خلال شهر يوليو ليعمل على تقليل توقعات الأسواق بخفض كبير في الفائدة خلال شهر سبتمبر يصل إلى 50 نقطة أساس دفعة واحدة.

بيانات مبيعات التجزئة واعانات البطالة الأسبوعية وأداء القطاع الصناعي جاءت جميعها أفضل من المتوقع، وساعدت بالفعل على تهدئة توقعات الأسواق بشأن خفض الفائدة لتصل رهانات الأسواق حالياً إلى احتمال بنسبة 75% لخفض الفائدة 25 نقطة أساس، واحتمال بنسبة 25% لخفض الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر القادم.

واستطاع الذهب الحفاظ على مكاسبه خلال معظم تداولات الأسبوع، ومع نهاية الأسبوع ارتفع بنسبة 2.1% وهو أكبر ارتفاع يومي منذ 13 ديسمبر 2023.

السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع في الذهب أمس الجمعة بالرغم من غياب البيانات الاقتصادية، هو زيادة الطلب بشكل كبير على الذهب كملاذ آمن قبل عطلة نهاية الأسبوع في الأسواق المالية العالمية، وذلك تحسباً لأية هجمات إيرانية انتقامية على الكيان الصهيوني خلال عطلة نهاية الأسبوع.