شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف معلومات مهمة عن لقاحات جدرى القرود والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن معلومات هامة عن اللقاحات الخاصة بمرض جدرى القرود، وقالت وزارة الصحة: ضمن اللقاحات المعتمدة لقاح JYNNEOS ويحتوى لقاح JYNNEOS على فيروس حى مروض وتعطى جرعتين كحقنتين تحت الجلد بفاصل أربعة أسابيع وتستغرق الاستجابة المناعية أسبوعين بعد الجرعة الثانية لتحقيق أقصى فائدة.

وتابعت: اللقاح مرخص من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للاستخدام فى الوقاية من الجدرى أو جدرى القردة لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم ١٨ عاما فأكثر وآمن للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الجلد الفيروسى. على الرغم من عدم وجود بيانات فى الأشخاص الحوامل أو المرضعات، إلا أن نتائج التجارب المعملية على

واستكملت: الحيوانات لا تظهر دليلا على وجود ضرر ولا تعتبر الحمل والرضاعة الطبيعية من موانع التطعيم ويجب إعطاء جرعة منشطة كل ١٠ سنوات على الأقل للأشخاص الذين تم تطعيمهم بجرعتين من طعم JYNNEOS ويتعرضون لخطر التعرض المهنى بصفة مستمرة لفيروس الأورثوبوكس الأقل ضراوة مثل الفيروس المسبب لجدرى البقر.

أما الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من طعم JYNNEOS والمعرضين لخطر مستمر للتعرض المهنى لفيروس الأورثوبوكس الأكثر ضراوة مثل فيروس الجدرى وفيروس جدرى القردة فيجب إعطاء هم جرعة منشطة كل عامين.

وتتمثل موانع التطعيم فى الأشخاص المصابون بحساسية شديدة تجاه أى من مكونات اللقاح جنتاميسين، سيبروفلوكساسين، بروتين البيض) والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.