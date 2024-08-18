شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 80% من مقررات تموين شهر أغسطس لأصحاب البطاقات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، فى صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 50% من مقررات التموين عن شهر أغسطس 2024 حتى الآن، كما يتم طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى .

كما توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وطرحت الأرز الأبيض المحلى بسعر24 جنيها للكيلو بدلا من 25 جنيها، حيث تم تخفيض سعر الأرز للمرة الثانية بعدما كان بـ26 جنيها للكيلو، كما يتم أيضا توفير كافة المنتجات واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة ،وأقل من الأسواق الأخرى.