الليلة تصل لـ400 ألف جنيه.. 51 صورة ترصد أغلى شاليه في الإسكندرية والغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يهتم العديد من المواطنين والأسر، بالبحث عن أفضل الفنادق والشاليهات خاصة في محافظة الإسكندرية والغردقة، تزامنًا مع إجازة نهاية العام، حيث يُعدن من أفضل المناطق لقضاء العطلات بهما.

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية، أغلى شاليه في الإسكندرية والغردقة، وفق موقع بوكينج، كالتالي:

- شاليه Calimera Blend Paradise

- يقع في الغردقة، على بعد 1.5 كم من شاطئ جاز أكوامارين.

- يوفر أماكن إقامة مع مسبح في الهواء الطلق ومواقف مجانية للسيارات ومركز للياقة البدنية وحديقة.

- يضم مكان الإقامة هذا ناديًا للأطفال، ويرحب بالضيوف أيضًا مع مطعم وحديقة مائية وتراس.

- يوفر مكان الإقامة مكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة وخدمة نقل المطار وخدمة الغرف وخدمة الواي فاي المجانية.

- تحتوي جميع الوحدات في المنتجع على تكييف ومنطقة جلوس وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية وصندوق ودائع آمن وحمام خاص مع بيديت ولوازم استحمام مجانية ونعال.

- يتميز بوحدات معينة تطل على المسبح، وتحتوي كل غرفة على شرفة.

- تحتوي جميع الغرف في مكان الإقامة على بياضات الأسرّة والمناشف.

- يضم ملعبًا للأطفال.

- تشمل الأماكن الشهيرة القريبة من المنتجع شاطئ تيتانيك وSand City Hurghada وJungle Aqua Park.

- يعتبر مطار الغردقة الدولي المطار الأقرب للشاليه، حيث يقع على بعد 8 كم منها.

- تبدأ الليلة من 81 ألف جنيه وتصل لـ190 ألف جنيه.

هاسيندا باى الساحل

- يقع هاسيندا باى الساحل في أبو زيرا، ويوفر أماكن إقامة مكيفة مع مسبح خاص وإطلالة على الحديقة وشرفة.

- يقع مكان الإقامة على بعد 40 كم من مقابر كوم الشقافة وعلى بعد 44 كم من حديقة حيوان الإسكندرية وعلى بعد 46 كم من محطة سكة حديد سيدي جابر.

- تقع محطة مصر على بعد 40 كم من الشاليه، ويقع استاد الإسكندرية على بعد 41 كم.

- يحتوي الشاليه الفسيح على تراس وغرفة نوم وغرفة معيشة ومطبخ مجهز تجهيزاً جيداً.

- يتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة.

- تقع مكتبة الإسكندرية على بعد 42 كم من الشاليه، في حين يقع المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية على بعد 42 كم.

- يعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب لـهاسينداباي في الساحل حيث يقع على بعد 8 كم منها.

- سعر الليلة يبدأ من 287 ألف جنيهًا، ويصل إلى 410 ألف جنيهًا.