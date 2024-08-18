شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق جامعة الأزهر 2024.. ننشر كليات العلمى لطلاب الثانوية من الوجه القبلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد جامعة الأزهر للإعلان عن فتح تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية الأزهرية 2023-2024، للالتحاق بكلياتها للعام الدراسى 2024-2025، وقد حددت الجامعة كليات يسمح لطلاب منطقة الوجه القبلى (بنين) العلمى الانضمام إليها وهى:- يقبل الطلاب الناجحون من معاهد محافظات (المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الوادى الجديد – البحر الأحمر) وذلك بالكليات والشُعب الموضحة بالجدول التالى:

كليات وأقسام وشُعب القسم الأدبى:

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الاسلامية باللغة الاوردية انتظــام

الدعوة الاسلامية القاهرة تخصص عام انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتظــام

التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة تخصص عام انتظــام

القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا تخصص عام انتظام

اللغة العربية اسيوط تخصص عام انتظــام

اصول الدين والدعوة اسيوط تخصص عام انتظــام

اللغة العربية بنين جرجا شعبة عامة انتظام

اللغة العربية اسيوط شعبة التاريخ والحضارة انتظــام

اللغة العربية اسيوط شعبة الوثائق والمكتبات والمعلومات انتظــام

الاعلام بنين بالقاهرة انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الاسلامية باللغة الانجليزية انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الاسلامية باللغة الفرنسية انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الاسلامية باللغة الالمانية انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الترجمة الفورية انجليزى انتظــام

التربية بالقاهرة شعبة المكتبات و المعلومات و تكنولوجيا التعليم انتظــام

التربية بالقاهرة شعبة الخدمة الاجتماعية انتظــام

التربية الرياضية بنين القاهرة انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة دراسات اسلامية لغات افريقية انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة اللغة الانجليزية وادابها انتظــام

التربية بالقاهرة شعبة التربية الفنية انتظــام

شريعة وقانون القاهرة شعبة شريعة وقانون باللغة الاجنبية انتظــام(بمصروفات)

الشريعة والقانون اسيوط شعبة الشريعة والقانون انتظــام

الشريعة والقانون اسيوط شعبة الشريعة الاسلامية انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتســاب

اصول الدين والدعوة اسيوط تخصص عام انتســاب

اللغة العربية اسيوط تخصص عام انتســاب

اللغة العربية بنين جرجا شعبة عامة انتساب

التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتســاب

التجارة بنين بالقاهرة شعبة التجارة باللغة الانجليزية انتظــام(بمصروفات)

الدراسات الاسلامية والعربية بنين قنا شعبة اصول الدين انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين قنا شعبة الشريعه الاسلاميه انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين قنا شعبة اللغه العربية انتســاب

الدراسات الاسلامية بنين اسوان شعبة اصول الدين انتســاب

الدراسات الاسلامية بنين اسوان شعبة الشريعه الاسلاميه انتســاب

الشريعة والقانون اسيوط شعبة الشريعة والقانون انتســاب

الشريعة والقانون اسيوط شعبة الشريعة الاسلامية انتســاب

اللغة العربية اسيوط شعبة التاريخ والحضارة انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين قنا شعبة اصول الدين انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين قنا شعبة الشريعه الاسلاميه انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين قنا شعبة اللغه العربية انتظــام

الدراسات الاسلامية بنين اسوان شعبة اصول الدين انتظــام

الدراسات الإسلامية بنين اسوان شعبة الشريعه الاسلاميه انتظــام

التربية بنين بأسيوط انتظام

التربية بنين اسيوط شعبة التربية الخاصة انتظام

معهد نظم المعلومات الادارية بكلية التجارة بنين بالقاهرة بمصروفات

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين باسيوط بمصروفات

كلية التربية بنين بالقاهرة شعبة التعليم الاساسي انتظام 060