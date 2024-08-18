شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: سقوط صاروخين على الأقل أُطلقا من لبنان فى مناطق مفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، عن سقوط صاروخين على الأقل أُطلقا من لبنان في مناطق مفتوحة بمرجليوت شمالي إسرائيل، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.