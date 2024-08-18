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بطلقتين في الرقبة والجسد.. محاكمة متهم بالشروع في قتل طليقته ونجله بالتجمع

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة متهم بالشروع في قتل زوجته ونجله، بإطلاق النار عليهما داخل مسكنهما بالقاهرة الجديدة. وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بإطلاق النيران على زوجته ونجله، وتسبب في إصابة زوجته بطلقتين في الرقبة والجسد، بعد نشوب خلافات أسرية بينهما. النيابة وجهت للمتهم تهمة الشروع في القتل، وحيازة سلاح وطلقات نارية، والتسبب في إصابة المجني عليها بالإصابات الواردة في تقرير الطب الشرعي على النحو المبين في التحقيقات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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