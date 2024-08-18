شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزير الإسكان يتابع موقف الأعمال بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تقدم الأعمال بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وفى مقدمتها، منطقة الأعمال المركزية، والحدائق المركزية "كابيتال بارك"، والحى السكنى الثالث "كابيتال ريزيدنس"، والحى السكنى الخامس "جاردن سيتي الجديدة"، وغيرها من المشروعات التنموية المتنوعة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجا، مقسمة كما يلى، 10 أبراج بأنشطة (إداري – مكتبي – تجاري - خدمي)، بمسطحات إجمالية 806 آلاف م2، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 متراً، و5 أبراج سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمسطحات إجمالية 102 ألف م2، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية)، ويصل ارتفاع الأبراج الهلالية لـ64 متراً.

وأضاف، أن العلامة المميزة لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، هى البرج الأيقوني، وهو أطول برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، بأنشطة متعددة (فندقي – تجاري – إداري)، حيث يضم أحد الفنادق العالمية التى تعمل لأول مرة فى مصر وأفريقيا، ووحدات فندقية وإدارية ومنطقة تجارية تحتوي على العديد من الخدمات (رجال الأعمال – خدمات ترفيهية – تجارية – فندقية)، و40 طابقاً للمكاتب الإدارية متعددة الاستخدامات، و10 طوابق للشقق الفندقية بها 52 شقة، و30 طابقاً للفندق بها 183 غرفة، بمسطحات إجمالية 266 ألف م2.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعد فريداً من نوعه، ويتم تنفيذه بمصر لأول مرة، من أجل تقديم نمط جديد من المشروعات الترفيهية التى تحقق جودة الحياة للمواطنين، وتقدم لهم نمطاً عمرانيا متميزاً يليق بالجمهورية الجديدة، والنهضة العمرانية الشاملة التى تشهدها ربوع الدولة المصرية، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة تزيد على ألف فدان، وتوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وذكر وزير الإسكان، أن الحى السكني الثالث "كابيتال ريزيدنس"، تبلغ مساحته 1016 فداناً، وبه 8 مجاورات، تضم 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالى، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبني "سكني مختلط"، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجارى وإدارى، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية، بينما تبلغ مساحة الحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، 885 فداناً، ويتم تنفيذه طبقاً لتصميم معمارى مستوحى من الطراز الفرنسي القديم ليشبه التصميمات المعمارية المُنفذة بمنطقة جاردن سيتى بوسط البلد بالقاهرة، ويضم 385 عمارة سكنية بها حوالى 21494 وحدة سكنية، و513 وحدة تجارية، و456 فيلا متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، وجميع الخدمات التعليمية والترفيهية والتجارية والرياضية والدينية، وغيرها.