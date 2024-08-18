شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: خريجو كليات الطب أقل من الاحتياجات.. ويصعب وقف تكليفهم والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد فريد، الأمين العام لنقابة الأطباء،: إن قرار جعل التكليف غير إلزامى لكافة الخريجين صادر منذ عام 2022، مشيرا إلى أن نقابة الأطباء قد طرحت وقتها على وزير الصحة، أن أعداد الأطباء البشريين به عجز كبير فى المستشفيات، وقد أكد الوزير أن التطبيق اعتبارا من 2025 سيصبح التكليف لخريجى كليات الطب البشرى، أطباء الأسنان، الصيادلة، العلاج الطبيعى"، وفقا للاحتياجات الجغرافية، نظرا لصعوبة إصدار قرار ويتم استثناء منه خريجى الطب البشرى لعدم إحداث نوع من التمييز، إلا أنه من البديهى أنه لن يطبق على البشريين لأن هناك احتياج لهم، على عكس باقى التخصصات.

وأوضح فريد، لليوم السابع، أن عدد الدفعة الواحدة من خريجى كليات الطب البشرى كاملة، ومن ينطبق عليهم شروط التكليف أقل من الاحتياجات الفعلية المطلوبة، لافتا إلى أعداد الخريجين سنويا تتراوح بين 10 إلى 12 ألف طبيب، إلا أن بعد زيادة أعداد الكليات حتى أصبحت 25 كلية طب خاصة وأهلية والحكومية من المتوقع أن تزيد تلك الأعداد.

كانت قد أكد عدد من النقابات المهنية، أن تكليف خريجي كليات الطبية ( علاج طبيعي – بشري – أسنان – تمريض – صيادلة ) بوزارة الصحة، أًصبح طبقاً وحسب احتياجات سوق العمل، وليس إلزاماً لجميع خريجي الكليات الطبية المختلفة بأنواعها.