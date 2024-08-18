شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: دعوة وزير الأشغال البحريني لزيارة محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر لمعالجة المياه والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى مصر، حيث تم خلال اللقاء مناقشة سُبل تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين مصر والبحرين في مجال الموارد المائية.

وأشار سويلم، إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع دولة البحرين ومختلف الدول العربية من خلال تبادل الأفكار والتعرف على التجارب الناجحة بمختلف الدول وبما ينعكس على تحسين عملية إدارة المياه بالمنطقة العربية ، ومن جانبها .. توجهت السيدة السفيرة بالتهنئة للدكتور سويلم بتجديد ثقة القيادة السياسية في سيادته وزيراً للموارد المائية والرى .

وأشارت سفيرة البحرين،إ لى تشابه التحديات المائية التي تواجه مصر والبحرين وهو ما يتطلب تعزيز التعاون بين البلدين لتحسين عملية إدارة المياه والتعامل الفعال مع الشح المائى الذى يواجه كلا البلدين .

وأعربت عن رغبة بلادها في التعاون مع مصر في مجال معالجة مياه الصرف الزراعى، والإطلاع على الخبرة المصرية في هذا المجال خاصة في ظل قيام البحرين حالياً بدراسة مقترح لإقامة محطة لمعالجة المياه.

أكد سويلم، على ترحيب مصر بالتعاون مع البحرين فى هذا المجال، متوجهاً بالدعوة ل إبراهيم الحواج وزير الأشغال البحريني والمتخصصين من الجانب البحرينى لزيارة محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر لمعالجة المياه.

وأشار سويلم إلى أهمية التعاون بين البلدين فى مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد أدوات التعامل مع تحديات المياه والغذاء في العالم العربى.

وشدد سويلم، على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تدريب وبناء قدرات العاملين في مجال المياه من خلال الاستفادة من الإمكانيات المتميزة لمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى ، بالإضافة لتعزيز التعاون البحثى بين البلدين من خلال الإستفادة بإمكانيات المركز القومي لبحوث المياه وغيره من الجهات البحثية بالبلدين.

وتوجه سويلم، بالدعوة لدولة البحرين لدعم مبادرة AWARe التى تستهدف توفير الدعم للدول النامية خاصة الدول الأفريقية لتنفيذ مشروعات على الأرض فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية.

ولفت سويلم، إلى أنه تم توجيه الدعوة لوزير الاشغال البحرينى للمشاركة في فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه، مؤكداً أهمية مشاركة دولة البحرين الشقيقة في فعاليات الإسبوع لإثراء المناقشات وتبادل الخبرات في مجال المياه مع مصر ومختلف الدول.