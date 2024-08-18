شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مؤتمر وزير التعليم العالى لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 أغسطس 2024 11:10 ص

انطلقت قبل قليل فعاليات المؤتمر الصحفى الذى يعقده الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بمقر وزارة التعليم العالى بالعاصمة الإدارية الجديدة لـ إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.

ويشارك فى حضور المؤتمر السيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات والدكتور عادل عبد العفار المستشار الإعلامى للوزارة ولفيف من قيادات الوزارة وفريق عمل مكتب التنسيق.



ومن المقرر أن يتم إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على موقع التنسيق الإلكترونى بعد الانتهاء من فعاليات المؤتمر الصحفى لوزير التعليم العالى الخاص بإعلان النتيجة والمنعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث يتمكن الطلاب من الدخول على الموقع برقم الجلوس والرقم السرى للتعرف على النتيجة إلكترونياً.

وانطلقت أعمال تنسيق المرحلة الأولى يوم الأثنين 12 أغسطس باتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات إلكترونيا ، واستمرت حتى مساء يوم الجمعة 16 أغسطس وفقا للجدول الزمنى للمرحلة.

‎وسجل الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07%،كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29%.