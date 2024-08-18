شكرا لقرائتكم خبر عن ‎وزير التعليم العالي: 93.17% للطب و92.80% للأسنان و91.70% للصيدلة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 أغسطس 2024 11:20 ص

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة القبول بكلية الطب 93.17% وطب الأسنان 92.80% والعلاج الطبيعى 92.19 والصيدلة 91.70%.

لمعرفة نتيجة التنسيق اضغط هنا..

ومن المقرر أن يتم إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على موقع التنسيق الإلكترونى بعد الانتهاء من فعاليات المؤتمر الصحفى لوزير التعليم العالى الخاص بإعلان النتيجة والمنعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث يتمكن الطلاب من الدخول على الموقع برقم الجلوس والرقم السرى للتعرف على النتيجة إلكترونياً.

وانطلقت أعمال تنسيق المرحلة الأولى يوم الأثنين 12 أغسطس باتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات إلكترونيا ، واستمرت حتى مساء يوم الجمعة 16 أغسطس وفقا للجدول الزمنى للمرحلة.