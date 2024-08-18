شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. رابط موقع التنسيق للتعرف على النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” رابط موقع التنسيق الإلكترونى الذى من المقرر أن يتم إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على الموقع الإلكترونى بعد الانتهاء من فعاليات المؤتمر الصحفى الذى يعقده الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وفيما يلى رابط موقع التنسيق الإلكترونى للتعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى باستخدام الرقم السرى ورقم الجلوس https://tansik.digital.gov.eg/application/

وانطلقت أعمال تنسيق المرحلة الأولى يوم الأثنين 12 أغسطس بـ اتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات إلكترونيا ، واستمرت حتى مساء يوم الجمعة 16 أغسطس وفقا للجدول الزمنى للمرحلة.

‎وسجل الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07%،كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29%.