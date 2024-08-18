شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: أماكن شاغرة بكليات حقوق وتربية وآداب بالمرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - محمد صبحى ومحمود طهالأحد، 18 أغسطس 2024 11:25 ص
وأضاف وزير التعليم العالى، أنه من الملاحظ انخفاض الحد الأدنى بالنسبة لطلاب الشعب العلمية عن العام الماضى نظرا لزيادة نسبة النجاح هذا العام.
ومن المقرر أن يتم إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على موقع التنسيق الإلكترونى بعد الانتهاء من فعاليات المؤتمر الصحفى لوزير التعليم العالى الخاص بإعلان النتيجة والمنعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتمكن الطلاب من الدخول على الموقع برقم الجلوس والرقم السرى للتعرف على النتيجة إلكترونياً.
وسجل الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07%،كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29%.
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