شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: أماكن شاغرة بكليات حقوق وتربية وآداب بالمرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، عن وجود أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية من شعبة أدبى فى كليات التربية تعليم ابتدائى والتربية شعبة طفولة مبكرة والحقوق والاداب والتربية النوعية والخدمة الاجتماعية ودار العلوم والسياحة والفنادق والاقتصاد المنزلى والتربية الرياضية وكلية التربية للطفولة المبكرة .

وأضاف وزير التعليم العالى، أنه من الملاحظ انخفاض الحد الأدنى بالنسبة لطلاب الشعب العلمية عن العام الماضى نظرا لزيادة نسبة النجاح هذا العام.

‎ومن المقرر أن يتم إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على موقع التنسيق الإلكترونى بعد الانتهاء من فعاليات المؤتمر الصحفى لوزير التعليم العالى الخاص بإعلان النتيجة والمنعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتمكن الطلاب من الدخول على الموقع برقم الجلوس والرقم السرى للتعرف على النتيجة إلكترونياً.

وانطلقت أعمال تنسيق المرحلة الأولى يوم الإثنين 12 أغسطس باتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات إلكترونيا، واستمرت حتى مساء يوم الجمعة 16 أغسطس وفقا للجدول الزمنى للمرحلة.

‎وسجل الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07%،كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29%.