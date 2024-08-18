شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب التنسيق: توزيع 114462 طالبا على الجامعات والمعاهد بتنسيق المرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مكتب التنسيق عن التزام العمل فى هذه المرحلة عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقا لآخر تسجيل قام به الطالب وفى حدود القواعد والشروط.

وأوضح مكتب التنسيق أنه بإعلان نتيجة المرحلة الأولى يكون مكتب التنسيق أتم توزيع 114462 طالب فى المرحلة الأولى خلال المدة المعلن عنها بدء العمل.

ومن المقرر أن يتم إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على موقع التنسيق الإلكترونى بعد الانتهاء من فعاليات المؤتمر الصحفى لوزير التعليم العالى الخاص بإعلان النتيجة والمنعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث يتمكن الطلاب من الدخول على الموقع برقم الجلوس والرقم السرى للتعرف على النتيجة إلكترونياً.

وانطلقت أعمال تنسيق المرحلة الأولى يوم الأثنين 12 أغسطس باتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات إلكترونيا ، واستمرت حتى مساء يوم الجمعة 16 أغسطس وفقا للجدول الزمنى للمرحلة.