شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب التنسيق: طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - محمد صبحى ومحمود طهالأحد، 18 أغسطس 2024 11:41 ص
أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات، أنه يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع بعد إعلان نتيحة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.
لمعرفة نتيجة التنسيق اضغط هنا..
وكان أعلن مكتب التنسيق عن التزام العمل فى هذه المرحلة عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقا لآخر تسجيل قام به الطالب وفى حدود القواعد والشروط.
وأوضح مكتب التنسيق أنه بإعلان نتيجة المرحلة الأولى يكون مكتب التنسيق أتم توزيع 114462 طالب فى المرحلة الأولى خلال المدة المعلن عنها بدء العمل.
وسجل الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07%،كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29%.
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