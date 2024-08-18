شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى: 93.17% للطب و88.65% لكلية الهندسة (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة القبول بكلية الطب 93.17% وطب الأسنان 92.80% والعلاج الطبيعى 92.19 والصيدلة 91.70%.

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نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

كما أعلن نتيجة القبول بكلية الهندسة بنسبة 88.65% والتخطيط العمراني 87.80%، وأن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قبلت من 85.24% كحد أدنى والألسن 84.17% والإعلام 83.17% والآثار 78.04%.

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المرحلة الثانية لـ تنسيق القبول بالجامعات تبدأ الثلاثاء 20 أغسطس وتنتهى السبت 24 أغسطس، بحد أدنى 265 درجة بنسبة 64.63%، و230 للشعبة الأدبية بنسبة 56.9% وسيتم إتاحة التقدم لـ 286 ألفا و88 طالبا لشعبة علمى علوم ورياضة والشعبة الأدبية 66 ألفا و969 طالبا وطالبة بإجمالى 353057.