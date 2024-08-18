شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 25 فلسطينيا بالضفة الغربية بينهم أطفال وأسرى سابقون والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة شؤون الأسرى إن قوات الاحتلال اعتقلت 25 فلسطينيا بالضفة الغربية بينهم أطفال وأسرى سابقون خلال اليومين الماضيين، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.