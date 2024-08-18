شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة الأزهر يشاركون فى رالى السيارات الكهربائية بمدينة العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت جامعة الأزهر فريق (طلاب من أجل مصر) بإشرافٍ من الإدارة العامة لرعاية الطلاب برئاسة محمد قاسم، مدير عام رعاية الطلاب؛ في افتتاح رالي العلمين للسيارات الكهربائية في نسخته الخامسة بمدينة العلمين الجديدة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والشركة المتحدة، وجامعة الأزهر، وقطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي.

وأوضح الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، أن مشاركة فريق طلاب الجامعة يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية وبدعوة من الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية؛ بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة، وما تتميز به من شواطئ ساحرة، ومناخ معتدل، إضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي تتميز بها المنطقة.

جدير بالذكر، أن رالي العلمين تضمن 500 ساعة تدريبية لعدد 2800 طالب وطالبة بتمويل يصل إلى 52 مليون جنيه.

ويقام رالي العلمين على هامش انعقاد مهرجان العلمين للأنشطة الطلابية، ويتضمن مشاركات طلابية في مجالات: (أنشطة الفنون التشكيلية - الأنشطة الرياضية - الأنشطة الموسيقية).

صفحة مهرجان العلمين الجديدة 2024م:

https://www.facebook.com/NewAlameinFestival?mibextid=ZbWKwL

صفحة قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة:

https://www.facebook.com/profile.php?id=61562302426045&mibextid=ZbWKwL



